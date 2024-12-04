Некоторых россиян предостерегли от плавленого сыра

04.12.2024 | 15:25

Плавленый сыр содержит много соли, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с радио Sputnik она предостерегла некоторых россиян от употребления этого продукта.

По словам диетолога, в любом сыре в качестве консерванта используют соль. Поэтому гипертоникам следует ограничить потребление сыров, чтобы не спровоцировать повышенное давление из-за задержки жидкости в организме.

«Рекомендую не злоупотреблять плавленым сыром также тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, потому что зачастую такие сыры еще и острые. Ограничить потребление плавленого сыра нужно при высоком холестерине, поскольку продукт этот жирный», - отметила Соломатина.

Диетолог посоветовала внимательно изучать состав продукта и выбирать качественный сыр с минимальным количеством добавок. Также она порекомендовала есть этот сыр с цельнозерновым хлебом и кусочками овощей. Она подчеркнула, что от трех таких бутербродов в неделю вреда не будет.

Ранее Соломатина перечислила правила выбора шаурмы. Среди прочего она посоветовала не покупать шаурму в маленьких ларьках и забегаловках, чтобы избежать отравления.