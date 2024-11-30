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В стране и мире

Иммунолог предупредил о риске новой пандемии

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В ближайшие пять лет может начаться пандемия нового вируса, предупредил иммунолог Николай Крючков. О риске новой пандемии он рассказал в беседе с агентством «Москва».

По словам Крючкова, пандемия может начаться в течение двух-пяти лет.

«По моему мнению, вирус птичьего гриппа является возможным источником следующей пандемии с наиболее вероятной среднесрочной перспективой. На текущий момент считается, что вирус птичьего гриппа не приспособлен для передачи от человека к человеку», - объяснил врач.

Иммунолог добавил, что крупных вспышек или эпидемий этого вируса не бывает именно из-за того, что он не передается от человека к человеку. Однако, как считает Крючков, со временем это изменится, так как вирус преодолеет этот барьер. Иммунолог также обратил внимание на то, что вспышки заболеваемости птичьим гриппом регулярно возникают уже сейчас.

Ранее биотехнолог Мария Золотарева рассказала об опасности супербактерий. По ее словам, они могут встретиться практически везде: в больницах и поликлиниках, в общественных местах, таких как спортзалы, бассейны и общественный транспорт.

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Источник — lenta.ru
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