Иммунолог предупредил о риске новой пандемии

30.11.2024 | 08:28

В ближайшие пять лет может начаться пандемия нового вируса, предупредил иммунолог Николай Крючков. О риске новой пандемии он рассказал в беседе с агентством «Москва».

По словам Крючкова, пандемия может начаться в течение двух-пяти лет.

«По моему мнению, вирус птичьего гриппа является возможным источником следующей пандемии с наиболее вероятной среднесрочной перспективой. На текущий момент считается, что вирус птичьего гриппа не приспособлен для передачи от человека к человеку», - объяснил врач.

Иммунолог добавил, что крупных вспышек или эпидемий этого вируса не бывает именно из-за того, что он не передается от человека к человеку. Однако, как считает Крючков, со временем это изменится, так как вирус преодолеет этот барьер. Иммунолог также обратил внимание на то, что вспышки заболеваемости птичьим гриппом регулярно возникают уже сейчас.

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