Диетолог предупредил об опасности ночных перекусов

30.11.2024 | 12:17

Чтобы избежать проблем с пищеварением, ужинать стоит за три часа до сна, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Об опасности ночных перекусов он предупредил в беседе с aif.ru.

Он отметил, что ночью пищеварительная система функционирует хуже, чем днем.

«То есть какая-то жирная, сладкая, острая пища, которую обычно люди предпочитают в эти часы, нормально не переваривается. С одной стороны это дает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а с другой - может привести к нарушению микрофлоры в кишечнике, к перегрузке поджелудочной железы и спровоцировать развитие панкреатита», - объяснил Поляков.

Кроме того, продолжил врач, если человек ест много высокоуглеводной пищи (например, сладкого), у него вырабатывается много адреналина, что грозит ночными пробуждениями и состоянием возбужденности, из-за которого человеку сложно уснуть долгое время. Ужинать диетолог рекомендовал за три часа до сна и, планируя последний в сутках прием пищи, делать акцент на животном белке — мясе, рыбе, птице, морепродуктах, а также на некрахмалистых овощах - помидорах, огурцах.

Ранее диетолог посоветовала некоторым россиянам исключить из рациона цитрусовые. Так, сладкие цитрусовые не рекомендуются людям с сахарным диабетом, так как в них содержится много сахара, который приводит к повышению уровня глюкозы в крови.