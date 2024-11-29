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В стране и мире

Россиянка ушла на СВО вслед за мужем-штурмовиком

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Жительница Ростовской области ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина отправился на спецоперацию в феврале 2024 года, поступив в одно из добровольческих подразделений штурмовиком. Пока россиянин воевал, его жена занялась волонтерской деятельностью и стала возить грузы на СВО. Когда муж приехал домой, женщина объявила ему, что тоже собирается подписать контракт.

Супругу штурмовика назначили заместителем командира батальона по тылу. Ее муж тем временем вернулся в свое подразделение на новый контракт.

Связь россияне поддерживают в свободное от службы время.

Ранее на СВО ушла мать шестерых детей. Она присоединилась к супругу спустя месяц после того, как он отправился в зону боевых действий. Детей женщина оставила старшей дочери, которой в то время было 23 года.

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Источник — lenta.ru
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