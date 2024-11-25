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В стране и мире

У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

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В турецком аэропорту Антальи минувшей ночью при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». Причиной произошедшего назвали грубую посадку из-за сдвига ветра. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

В авиакомпании заверили, что в результате ЧП никто не пострадал. Несмотря на это, пассажиры загоревшегося лайнера составили коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

У загоревшегося в Анталье самолета уже отказывал двигатель

Загоревшийся в турецком аэропорту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» и ранее имел проблемы. Как оказалось, судно за последние полтора года четыре раза прерывало взлет и возвращалось на стоянку.

Так, 21 сентября прошлого года у самолета перед взлетом из аэропорта Пскова сработала система индикации состояния двигателя и оповещения экипажа. В результате вылет был отменен. Спустя всего пять дней, 26 сентября, вылет вновь отложили из-за некорректной работы двигателя. На этот раз в Минеральных Водах. Еще дважды самолет возвращали на стоянку в декабре прошлого года в Сочи и 7 сентября этого года в Минводах. А 20 июня 2023 года у Sukhoi Superjet 100 и вовсе отказал правый двигатель во время полета без пассажиров из Алма-Аты в Минеральные Воды. В мае этого года пилоты также сообщали об отказе правого генератора при полете из Санкт-Петербурга в Калугу.

При этом проверяли борт последний раз всего 26 дней назад - после экстренной посадки во Внуково, когда у Sukhoi Superjet 100 повредились створки шасси. Уточняется, что по итогам проверки дефектов у самолета выявлено не было.

Что ждет пилотов после инцидента

Пилот самолета Андрей Прядкин в беседе с журналистами сообщил, что экипаж воздушного судна впереди ожидают допросы представителей различных ведомств. В частности, по его словам, в ближайшее время экипаж рейса будут допрашивать авиационные службы.

Капитан-стажер уточнил, что «все хорошо, все живы и здоровы».

Видео, фото телеграм-канала Shot.

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Источник — lenta.ru
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