Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 ноя 2024|18:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Звезде «Семнадцати мгновений весны» понадобилась экстренная помощь врачей

Печать
Telegram

Актрисе Наталье Дрожжиной, которая снималась в «Семнадцати мгновениях весны» и «Интердевочке», понадобилась помощь кардиолога. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

76-летняя актриса пришла на внеплановый прием из-за острых болей в области сердца. Экстренное обследование выявило у нее стенокардию и тахикардию. При этом в 2023 году Дрожжина перенесла инфаркт головного мозга. Врачи рекомендовали звезде следить за здоровьем и продолжать ранее назначенное лечение.

Серьезные проблемы с сердцем у Натальи Дрожжиной начались в октябре 2023 года. Тогда она обратилась к врачам из-за болей, спровоцированных стрессом на фоне возможного тюремного срока.

Тогда ей диагностировали ишемическую болезнь сердца, повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии — заболевание, которое возникает при внезапном ухудшении кровотока. Дрожжина получила четыре года условно за кражу имущества актера Алексея Баталова.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет не стало заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Предварительной причиной смерти артистки назвали сердечно-сосудистую недостаточность, которая развилась у нее на фоне рака ротоглотки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте