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В стране и мире

Малышева назвала три правила при уборке туалета

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Врач и телеведущая Елена Малышева, и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три правила, которые необходимо соблюдать при уборке туалетов. Выпуск передачи с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева и Гандельман призвали россиян мыть ручки двери в туалет, краны, кнопку смыва на унитазе с дезинфицирующими средствами, так как именно в этих местах скапливается большое количество микробов. Кроме того, необходимо регулярно разбирать и мыть рожок-лейку от душа, так как внутри него собираются опасные бактерии и грибки, в том числе вызывающие тяжелые пневмонии.

Также Малышева напомнила, что делать уборку в туалете и ванной необходимо сверху вниз. «Это принципиально, все моется сверху вниз. Не наоборот», — подчеркнула она.

Продеус добавил, что, если в туалете есть коврик, его необходимо стирать каждый день. «Если у вас такой ворсистый коврик в ванной — это сборище микробов. Там частички вашей кожи, для них прекрасная среда — влажность и тепло», — рассказал врач.

Ранее Малышева и Продеус назвали главные правила похода в общественный туалет. Они призвали россиян закрывать крышку при смывании, а также не трогать ручку двери голыми руками.

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Источник — lenta.ru
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