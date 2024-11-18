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В стране и мире

Российские школьники создали «виртуальное кладбище для учителей» и поплатились

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В Кемеровской области школьники создали «виртуальное кладбище для учителей», впоследствии за это их поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН), пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, двое восьмиклассников решили завести Telegram-канал, в котором выкладывали фотографии импровизированных «могил» учителей, которые ставили им плохие оценки — кресты они мастерили из досок и скотча, а фото с датами жизни и траурными надписями печатали на принтере.

Специалисты выявили признаки девиантности у организатора канала.

В частности, как отмечает издание, в социальных сетях школьница размещала фото с кастетами, ножами и даже с огнестрельным оружием, а также ролики с намеком на шутинг в отношении одноклассников.

Ранее в Перми школьник пришел на кладбище и облизал на камеру кресты. Свое «творчество» он также дополнил оскорбительной надписью.

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Источник — lenta.ru
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