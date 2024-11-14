Финансовый аналитик призвал россиян не экономить

14.11.2024 | 16:22

Экономить на базовых потребностях не стоит, это последнее дело. С таким призывом обратился к россиянам финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его цитирует «Газета.Ru».

По словам эксперта, экономить на таких вещах, как коммунальные платежи - не решение проблемы, а путь к еще большим проблемам. Это выбор тех, кто не хочет развиваться, считает Антонов. Вместо этого нужно стремиться к повышению доходов.

«Не нравится текущая зарплата? Меняй работу. Нет подходящих вакансий? Учись новому. Рынок труда постоянно меняется, появляются новые профессии и возможности. Да, придется попотеть, потратить время на обучение, может, даже пожертвовать отпуском. Но это лучше, чем всю жизнь считать копейки и думать, как бы сэкономить на отоплении», - пояснил он.

Финансовый консультант Ольга Матвеева отметила, что вариант, при котором человек, желающий сберегать, откладывает сразу большие суммы, трудно назвать мудрым. По ее словам, предпочтение следует отдать бытовой экономии - постепенному формированию накоплений. Иными словами, надо откладывать пусть и небольшие суммы, но регулярно.

По данным HeadHunter, больше всего денег россияне тратят на еду (56 процентов), аренду жилья и выплату ипотеки (37 процентов). В сравнении с 2021 годом на 11 процентов увеличилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов - с 20 процентов до 31 процента. В то же время коммунальные платежи стали занимать меньшую часть ежемесячных расходов - доля снизилась на 10 процентов, до 17 процентов, говорится в исследовании.