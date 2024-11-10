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В стране и мире

Финансист назвал никому не нужные долларовые купюры

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Финансист Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что, и российские, и зарубежные банки все чаще отказываются принимать старые долларовые купюры.

Эксперт напомнил, что из-за санкций российские банки не могут напрямую пересылать наличную иностранную валюту в Европу и в США. При этом получать обратно новые купюры они также не могут. Менять за границей ветхие и старые деньги сложно, дорого и долго, поэтому банки решают перестраховываться.

«Банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», - пояснил финансист.

При этом старые доллары проще подделать, поэтому и обменять за границей трудно, хотя никаких ограничений на такие купюры в США официально не вводили, заключил Бадалов.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что россияне с долларами старого образца на руках могут попытаться обменять их на купюры нового образца в других странах или обменять их на другие валюты в российских банках. Другой предложенный экономистом вариант - попытаться обменять деньги с дисконтом в России. В таком случае он призвал остерегаться мошенников и не делать выбор в пользу «мелких конторок».

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Источник — lenta.ru
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