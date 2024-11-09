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В стране и мире

В России объяснили ситуацию с ценами на молоко и масло

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Ситуация с ценами на молочную продукцию в России объясняется ростом себестоимости производства, включая расходы на зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования, следует из поступившего в «Ленту.ру» комментария гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова.

При этом отмечается, что себестоимость производства продуктов растет быстрее цен их реализации. Еще одним важным фактором повышения затрат является рост ставок по кредитам, последовавший за увеличением ключевой ставки Центробанка.

Ранее в пятницу стало известно, что молоко за неделю подорожало на 0,9 процента, сметана — на 1 процент, а сливочное масло прибавило в цене 1,4 процента (с начала года — 27,47 процента, уточнили в Росстате).

По словам Белова, спрос на молочную продукцию опережает темпы наращивания ее производства в России в последние два года, что связано, в частности, с ростом реально располагаемых доходов населения. По его словам, потребление молока в РФ в 2024-м вырастет примерно на пять процентов, а объемы его производства увеличатся только на два процента. Положение дел скорректируют при помощи импорта.

Специалист указал, что наблюдающаяся осенью ценовая динамика на молочном рынке стабилизируется по мере восстановления баланса спроса и предложения.

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Источник — lenta.ru
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