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В стране и мире

В ГД предложили выплачивать студенткам деньги за рождение ребенка

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил последовать примеру властей Хабаровского края, где была введена выплата студенткам за рождение ребенка в размере 100 тысяч рублей, и ввести соответствующую меру в регионах, в которых смертность превышает рождаемость, сообщает РИА Новости.

«Выплата премии в 100 тысяч рублей молодым матерям-студенткам — это значимая мера, способная простимулировать рождаемость и повысить уровень социальной защиты для женщин, которые решаются на материнство в период учебы», — заявил он.

По мнению депутата, в том случае, если опыт в рамках региона окажется успешным, подобную практику стоило бы распространить на федеральном уровне.

Чернышов уточнил, что реализация данной инициативы ежегодно будет обходиться государству примерно в четыре миллиарда рублей.

Ранее он предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость. Его предложение включало в себя ежемесячный розыгрыш 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

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Источник — lenta.ru
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