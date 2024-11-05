Сетевое издание|18+|Вторник|5 ноя 2024|17:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян призвали регулярно есть изюм

Печать
Telegram

Изюм содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для работы разных систем организма, рассказал гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов. В комментарии «Ленте.ру» доктор призвал россиян регулярно есть изюм.

По словам врача, изюм - отличный источник энергии, так как он богат углеводами, особенно природными сахарами, такими как глюкоза и фруктоза. Кроме того, он содержит витамины, в том числе витамин К и витамины группы В, а также калий, магний, железо, кальций и фосфор.

Помимо этого, изюм богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и старения. Этот продукт также помогает нормализовать пищеварение, так как содержит клетчатку - важный элемент для нормальной перистальтики кишечника.

Полезен изюм и для здоровья костей, так как в его состав входят бор, кальций и магний, добавил Логинов.

Регулярное употребление изюма может помогать снизить уровень холестерина и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов, пояснил специалист.

Доктор подчеркнул, что несмотря на всю пользу этого продукта, употреблять его нужно в умеренных количествах из-за большого содержания сахара. Особенно это важно для людей с диабетом или тех, кто следит за весом.

«К тому же сахар, содержащийся в изюме, может спровоцировать образование кариеса, особенно если после его употребления не чистить зубы. Перед включением изюма в рацион, особенно в больших количествах, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом», - посоветовал врач.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко предупредила об опасности быстрых перекусов. По ее словам, из-за спешки пища плохо переваривается и питательные вещества не усваиваются.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте