Женщина пошла со свекровью на экскурсию в бордель и осталась там работать

29.10.2024 | 13:10

53-летняя Дена Дафф из американского штата Невада рассказала о том, как случайно устроилась на работу в бордель. Историю женщины рассказывает Daily Mail.

Дафф всегда очень хорошо общалась со своей свекровью. Пожилая женщина состояла в организации пенсионерок, которые вместе пробовали новые хобби и посещали необычные места. В 2006 году одно из таких мероприятий устроил бордель, расположенный на бывшем ранчо. Свекровь Дафф «была в ужасе» от предстоящего похода в публичный дом и упросила ее пойти за компанию.

«Я была невеждой, до этого даже не знала, что такое бордель», - объяснила американка. Когда женщины осматривали публичный дом, местная «мадам» отвела Дафф в сторону и предложила ей работу. Сначала женщина испугалась, что ее зовут стать проституткой, однако «мадам» предложила ей заняться административной работой.

В тот момент Дафф была обычной домохозяйкой и так устала от домашней рутины, что согласилась. До этого женщина проводила политические экзит-полы и работала в бухгалтерии - этот опыт оказался полезен в борделе. Как «мадам» она мотивирует своих работниц и помогает им ставить цели.

При этом Дафф быстро поняла, что многие девушки идут в проституцию, чтобы оплатить жилье, учебу или накопить деньги для открытия собственного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в США звуки из «массажного салона» начали прерывать богослужения в местной церкви. После многочисленных жалоб полицейские выяснили, что последние пять лет на месте салона располагался бордель, и закрыли его.