Врач развеяла миф о постоянном ношении очков

13.10.2024 | 08:52

Устоявшееся мнение, что беспрерывное ношение очков вредит зрению, не соответствует действительности, рассказала оптометрист Ольга Сахарова. Популярные мифы она развеяла в беседе с «Газетой.Ru».

Сахарова отметила, что очки исправляют нарушения преломления света - близорукость, дальнозоркость и астигматизм, но не оказывают негативного влияния на глаза при постоянном ношении. Исключения составляют специальные очки, прописанные для исправления косоглазия или корректировки неправильного развития глаза.

Специалистка призвала пользоваться очками и линзами постоянно и подчеркнула, что перерывы не нужно делать даже в первые дни их использования. Если носить очки лишь периодически, то глаза будут напрягаться и уставать, объяснила Сахарова.

Также, добавила оптометрист, не соответствует действительности миф, что морщины вокруг глаз появляются из-за расслабленности, которая возникает из-за ношения очков. По ее словам, морщины - это результат старения, воздействия солнца и повторяющихся движений мышц лица.

Ранее офтальмолог Кирилл Светлаков дал рекомендации по выбору идеальных линз для очков. Врач заявил, что и стеклянные, и пластиковые линзы для очков одинаково качественные, но первые в десятки раз прочнее, поэтому прослужат дольше.