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В стране и мире

Россиян припугнули получением ипотеки по наследству

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Доступность ипотеки в РФ снизилась настолько, что недалеко до ситуации, когда долги по ней можно будет получать в наследство. Этим россиян припугнул директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка (ЦБ) Александр Данилов на конференции Сбербанка «Время изменений: новая реальность», его слова приводит РБК.

Представитель регулятора отметил, что сроки ипотеки выросли настолько, что кредит можно оформить более чем на 30 лет.

«Есть предложения - на 35 лет. Скоро мы дойдем до того, что не только квартиры будем завещать, но и ипотечные долги», - считает он. Данилов также указал на то, что из-за выросших цен на жилье гражданам приходится покупать квартиры меньшей площади. «Есть фигура речи: куплю квартиру, чтобы было куда бросить шляпу. Но скоро это надо будет воспринимать буквально, потому что кроме шляпы туда ничего не поместится, это вот эти все наши студии», - заключил Данилов.

В ЦБ подчеркнули, что, несмотря на четыре года действия льготной ипотеки, доступность жилья для россиян упала до «абсолютного дна» за последние 10 лет. По сравнению с 2014 годом покупатель с медианным доходом может себе позволить себе купить квартиру в новостройке площадью на 6 квадратных метров меньше, а на «вторичке» - на 9. В среднем метраж доступного жилья для такого гражданина сейчас составляет 25,8 «квадрата».

Ранее в этот же день стало известно, что более половины (52 процента) россиян, имевших ипотеку, погасили ее досрочно.

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Источник — lenta.ru
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