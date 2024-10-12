Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов

12.10.2024 | 13:17

В штате Северная Каролина, США, семья спасла внука, пострадавшего во время урагана «Хелен», благодаря собаке. Об этом сообщает WCNC-TV.

Оползень, вызванный ураганом, обрушился на дом бабушки и дедушки 11-летнего Джейми Паркера, когда он гостил там время с сестрой Джеммой и собакой по кличке Такер. Как рассказывает мальчик, поток грязи и камней вдавил его лицом в стену, после чего он провалился на три метра в гору щебня, оставшегося после катаклизма.

Паркер звал на помощь, но никто его не слышал. По словам мальчика, находясь под завалами, он не видел солнечного света, но чувствовал, что на него капает вода — на улице шел дождь. Он думал: либо его затопит, либо у него закончится воздух, если его не вытащат. «Мне казалось, что я останусь там навсегда», — признался мальчик.

Джемму деду и бабушке удалось найти, но они никак не могли найти Паркера. Вдруг они услышали лай Такера. «Я думал, он сошел с ума», — говорит дедушка мальчика. Собака не сходила с места и не прекращала выть, пока на место происшествия не прибыли спасатели. Они поняли, что Такер нашел мальчика, и вытащили его из-под завалов.

Паркер уверен, что Такер обнаружил его благодаря чуткому носу и большим ушам. Всю семью доставили в больницу. Медсестры купили пострадавшим вещи первой необходимости на свои деньги, поскольку у них ничего не осталось, и разрешили остаться в больнице, пока они не найдут новый дом

Мальчик рад, что все они, в том числе Такер, остались живы. Он объяснил, что они с сестрой купили собаку в приюте год назад и тем самым спасли Такера от усыпления.

Ранее сообщалось, что в том же американском штате женщина на последнем месяце беременности выжила во время наводнения, начавшегося из-за урагана «Хелен», благодаря матрасу. Она восемь часов дрейфовала на нем с собакой, пока их не спас пришедший домой муж.