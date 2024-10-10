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В стране и мире

Раскрыта схема мошенничества с выплатами бойцам СВО

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В России зафиксировали случаи мошенничества с выплатами бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине. Схему мошенничества в своей публикации раскрыло издание «СибМедиа», рассказав о случаях, произошедших в Томской области.

Как пишет издание, военным по телефону сообщают о положенной им выплате и проблемах с их перечислением. В частности, говорят, что якобы из-за совершенного преступления в отношении счета военнослужащего все имеющиеся деньги нужно перевести на «безопасный счет», иначе их арестуют.

После того, как деньги поступают на счет мошенников, звонившие перестают выходить на связь.

Аналогичные звонки поступают и родственникам военнослужащих. Только семьям мошенники обычно говорят, что якобы участник СВО пропал без вести, и теперь им положены выплаты. Утверждая, что действуют от имени командования, они убеждают открыть лицевой счет для перевода денежного довольствия и таким образом получают личные данные россиян.

Ранее в России раскрыли схему с получением «гробовых» выплат участников СВО. В частности, родственникам предлагали за определенную сумму ускорить процесс оформления выплаты.

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Источник — lenta.ru
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