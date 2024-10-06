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В стране и мире

Похитителю кенгурят из российских зоопарков проведут психологическую экспертизу

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31-летнему Ивану Некрасову, похитившему трех детенышей кенгуру из российских зоопарков, проведут психологическую экспертизу. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, похитителя кенгурят могут отправить на принудительное лечение из-за неадекватного поведения в изоляторе. Сейчас Некрасов состоит на карантине в СИЗО, но уже во вторник его должны перевести в общую камеру. Утверждается, что мужчина находится в состоянии паники от того, что его могут снова отправить в колонию.

Адвокат Некрасова настаивает на психической невменяемости клиента, так как у него есть отклонения с детства. Защита настаивает на том, что мужчина украл кенгурят, потому что мечтал о макаке. Якобы он совершенно не осознавал, что снова может оказаться в местах лишения свободы, а смерть одного из кенгуру — несчастный случай. Отмечается, что Некрасов уже был ранее осужден за мелкие кражи.

4 октября Заволжский районный суд Ярославля арестовал Некрасова за похищение трех детенышей кенгуру из российских зоопарков. Утверждается, что подсудимый страдает психическим заболеванием с детства, также ему трудно общаться с людьми из-за комплексов, вызванных его небольшим ростом. Поэтому Некрасов увлекся экзотическими животными.

В суде Некрасов расплакался и просил прощения за то, что один из детенышей кенгуру не выжил.

1 октября сообщалось, что из Ярославского зоопарка украли кенгуренка по кличке Крош, а из парка птиц «Воробьи» в Калуге — двух других шестимесячных кенгурят.

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Источник — lenta.ru
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