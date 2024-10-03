Россиян предупредили о сильной магнитной буре

03.10.2024 | 15:01

Мощная магнитная буря накроет Землю в четверг, 3 октября, и завершится вечером в субботу, 5 октября. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что возбуждения магнитосферы начнутся после 21 часа по московскому времени, однако в это время мощность магнитной бури будет слабой (G1). Далее ее интенсивность будет нарастать, и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет уже сильной, класса G3. После временного спада (до G2 и G1) возмущения магнитосферы такой же мощности будут наблюдаться с полуночи до 6 часов утра субботы, и затем буря начнет постепенно утихать. Окончательно же она завершится вечером того же дня, в 21 час.

«При этом в воскресенье геомагнитное поле еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь, и только в начале новой недели магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние», - отметил Леус.

Специалист напомнил, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Он добавил, что еще одним последствием магнитных бурь может стать появление полярных сияний в нетипичных для этого регионах.

Днем ранее стало известно, что на Солнце в ночь с 1 на 2 октября произошла неожиданно мощная вспышка балла Х7.1. Тогда же руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина предупредила, что она может привести к магнитным бурям.