Обнаружен простой способ усилить иммунную защиту организма

Посещение сауны может временно активировать иммунную систему и усиливать защиту организма. К такому выводу пришли исследователи из Финляндии, чья работа опубликована в журнале Temperature.

В исследовании приняли участие 51 взрослый человек. Участники провели около 30 минут в сауне с коротким охлаждением под холодным душем. После этого ученые измерили показатели крови и обнаружили увеличение числа лейкоцитов - клеток, отвечающих за борьбу с инфекциями.

Особенно заметно возрастало количество нейтрофилов и лимфоцитов, которые играют ключевую роль в иммунном ответе. По словам исследователей, сауна может способствовать «перераспределению» этих клеток: они выходят из тканей в кровоток и временно активнее участвуют в защите организма.

При этом уже через полчаса после процедуры уровень клеток возвращался к исходным значениям. Это указывает на кратковременный характер эффекта, схожий с реакцией организма на физическую нагрузку.

Авторы подчеркивают, что речь идет только о немедленном воздействии после одного сеанса. Для оценки долгосрочного влияния сауны на иммунитет необходимы дополнительные исследования.

