В РПЦ раскритиковали традицию россиян на кладбищах

В Русской православной церкви (РПЦ) напомнили о правилах поведения на кладбищах. Священнослужители призвали отказаться от застолий с алкоголем прямо у могил, назвав такую практику пережитком языческого прошлого и чуждой христианской традиции. С резкой критикой выступил представитель Песоченской епархии Владислав Береговой в беседе с Life.ru.

«Практика застолий с алкоголем непосредственно на могилах является прямым пережитком языческих тризн и не имеет ничего общего с христианским поминовением. Церковный устав этого категорически не предполагает», - заявил он.

По его словам, кладбище должно быть местом тишины и молитвы, а не приема пищи. Священник подчеркнул, что подобные действия оскорбляют святость места и память усопших.

При этом он отметил, что элементы благоустройства, такие как лавочки или столики, сами по себе не запрещены. Однако, если они провоцируют шумные застолья, от них лучше отказаться.

Что касается поминок, то священнослужители советуют проводить их дома или в кафе, а на кладбище сохранять спокойную и уважительную атмосферу.

Ранее в РПЦ осудили покупку роскошных куличей за «бешеные деньги». Там призвали верующих проявлять умеренность при покупке праздничной сдобы и не тратить на нее чрезмерные суммы.