Некоторые импортные товары в России подорожали из-за ситуации в Иране

В стране и мире

Печать
Max

Ситуация на Ближнем Востоке обернулась для России подорожанием некоторых импортных товаров. Об этом сообщили «Известия».

Издание процитировало GR-директора группы «Михайлов и партнеры» Алексея Хижняка, по словам которого литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковые компоненты выросли в цене более чем на десять процентов. Автозапчасти (собранные из компонентов из Юго-Восточной Азии и Европы) подорожали на 7,8–9,2 процента. Для кабелей, трансформаторов, бытовой техники повышение стоимости оценивается в 6,5–8,7 процента.

По словам владельца сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексея Иванова, рост цен на энергоносители сказывается на стоимости пластмасс и смазочных материалов.

В свою очередь, ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев заявил, что из-за перебоев в поставках подорожало сырье производства удобрений - аммиак и сера. Как следствие, цены на карбамид выросли примерно на 50 процентов. Это может сказаться на стоимости сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что положение дел, которое сложилось в Персидском заливе, обернулось резким скачком глобального индекса цен на удобрения. А это угроза глобальному производству продовольствия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!