Россиянам пригрозили тюрьмой за выброс мусора из окна

За выброс мусора из окна россиянам грозит до трех лет тюрьмы. О наказании предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что за единичный случай уголовная ответственность не наступит. Однако такие действия могут считаться административным правонарушением. В частности, речь будет идти о статье 8.2 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы за неправильное обращение с отходами. Нарушителю придется заплатить 3000 рублей при первичном и 5000 рублей - при повторном выбросе мусора.

«Переход в разряд уголовного деяния, на мой взгляд, происходит при появлении серьезных последствий. Например, из-за упавшего предмета кто-то получил тяжкую травму, дело могут возбудить по статье 118 УК РФ, что может стать по итогу ограничением свободы до трех лет», - пояснил Бондарь.

Для доказания вины будут использовать видеозаписи, показания свидетелей и акты управляющей компании. Также могут привлечь экспертов для оценки нанесенного ущерба, чтобы потом можно было взыскать компенсацию через суд, уточнил специалист.

