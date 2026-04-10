В стране и мире

Московский школьник съел обивку дивана
Печать
Max

Врачи Морозовской больницы в Москве прооперировали школьника, который съел обивку дивана. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

К медикам мальчик поступил с сильной рвотой и болью в желудке.

После обследования выяснилось, что ребенок на протяжении нескольких дней поедал обивку дивана, о чем не догадывалась семья.

Юному пациенту сделали полостную операцию. Мальчик также получил психологическое сопровождение - его консультировал специалист в стационаре.

После терапии горожанина выписали домой в хорошем самочувствии.

До этого стало известно, что в Подмосковье 16-летний ученик случайно съел домашнее задание по информатике, но благодаря помощи врачей смог сдать его учителю. В Детском центре имени Рошаля в Красногорске врачи провели подростку рентгенографию и обнаружили флешку в его желудке. Им удалось достать ее с помощью специальных эндоскопических щипцов без единого разреза.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ребенок врач пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!