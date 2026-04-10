Ссора туристов обернулась трагедией на Камчатке. Люди насмерть замерзли в горах. Что об этом известно?

Группа туристов отправилась в поход по Налычевской долине на Камчатке и пропала. Через какое-то время людей нашли, однако не все они к тому моменту были живы.

Согласно данным, предоставленным министром по чрезвычайным ситуациям региона Сергеем Лебедевым, группа людей на лыжах отправилась в поход 28 марта по запланированному маршруту. Спустя несколько дней между ними произошел конфликт и несколько человек решили отделиться. Позже связь с семью членами группы пропала.

Не выжили двое

Спасателям удалось обнаружить пропавшую группу людей. Двое из них - 22- и 24-летние студенты Санкт-Петербургского горного университета — к тому моменту уже перестали подавать признаки жизни.

К утру пятницы, 10 апреля, все члены тургруппы были найдены. Пятеро из семи человек оказались живы, однако получили сильное обморожение. Для их эвакуации задействовали вертолет.

Путешественники допустили роковую ошибку

Вследствие конфликта два человека из группы, у которых имелись спутниковые телефоны и палатки, решили пойти обратно по короткому маршруту, который ранее в планах не значился. Отделившимися от общей массы путешественниками оказались 22-летняя Елизавета Е. и 30-летний Егор Р. Остальные же семеро остались на прежнем маршруте, который был длиннее и более опасен. При этом у них не было связи и палаток.

Вероятно, именно разделение и стало роковой ошибкой, которая привела к жертвам. Как указал Лебедев, изначально у группы были с собой палатка-шатер, печка и достаточное количество провианта. Основной причиной трагедии стало грубое нарушение правил элементарной безопасности.

При этом двое отделившихся туристов, которые предпочли более безопасный маршрут, благополучно вышли в Пиначево, подчеркнул он.

Возбуждено уголовное дело

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Как уточнил Лебедев, в причинах будут разбираться компетентные органы. На данный момент спасательная операция по поиску пропавших на Камчатке туристов завершена.

