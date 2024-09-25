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В стране и мире

Врач развеяла распространенный миф о чернике и зрении

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Врач-офтальмолог Гергана Стоянова развеяла распространенный миф о зрении. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» она заявила, что употребление черники не улучшает зрение. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Стоянова рассказала, что черника содержит антоцианы - вещества, которые участвуют в восстановлении зрительного пигмента.

«Но другой вопрос, что мы не сможем ее столько съесть, чтобы она у нас накопилась в достаточном количестве», - развеяла офтальмолог миф о влиянии черники на зрение.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг популярный миф о способе улучшить зрение. Медик заявил, что ношение перфорационных очков для коррекции зрения не лечит близорукость.

До этого терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта для защиты зрения. По словам медиков, употребление печени трески, сельди и красной рыбы снижает риск развития катаракты.

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Источник — lenta.ru
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