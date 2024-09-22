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В стране и мире

Семья из шести человек отравилась пельменями из магазина под Красноярском. Трое детей не выжили. Что об этом известно?

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Три ребенка не выжили после семейного ужина пельменями и курицей в селе Красная Сопка Красноярского края. Накануне врачи не смогли спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Утром в воскресенье, 22 сентября, стало известно, что еще один член семьи стал жертвой отравления — это, предварительно, 11-летняя девочка.

Их отец и мать также находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего в семье четверо детей.

СЕМЬЯ ЕЛА ПЕЛЬМЕНИ И КУРИЦУ, КУПЛЕННЫЕ В МЕСТНОМ МАГАЗИНЕ

Продукция, которой, предположительно, отравились россияне, была приобретена в магазине «Олимп» в селе Красная Сопка в пятницу, 20 сентября. Тогда же вечером их съели. Упакованы пельмени не были, торговая точка закупала их у местного предпринимателя, которого уже вызвали на допрос, как и хозяина магазина.

Членам семьи стало плохо на следующий день — у всех них около шести часов утра проявились признаки пищевого отравления. В больницу пострадавшие поступили с жалобами на слабость, тошноту и рвоту. При этом, по данным следствия, один из детей не ел курицу. Кроме того, в доме россиян нашли удобрения и пестициды для огорода. На данный момент выясняется, не могли ли они как-то повлиять на случившееся.

Полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина. Роспотребнадзор взял их на экспертизу.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По факту случившегося возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»).

На данный момент специалисты устанавливают вещество, которым отравились члены семьи.

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Источник — lenta.ru
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