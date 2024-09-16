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В стране и мире

Умерла самая старая кошка в мире

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В Великобритании в возрасте 33 лет умерла кошка по кличке Рози, которая считалась самой старой в мире, сообщает издание The Sun.

Хозяйка питомца забрала кошку из приюта в 90-х годах. Она отметила, что последнее время Рози чувствовала себя не очень хорошо.

По данным издания, возраст животного соответствовал 152 человеческим годам.

Титул «старейшей кошки в мире» был закреплен за ней неофициально, поскольку в прошлом году ее хозяйка отказалась от предложения представительницы Книги рекордов Гиннесса подать соответствующую заявку.

Ранее стало известно, что 23-летняя чихуахуа из американского штата Огайо по кличке Спайк попала в Книгу рекордов Гиннесса и стала старейшей собакой в мире.

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Источник — lenta.ru
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