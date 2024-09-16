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В стране и мире

Россиянам раскрыли неочевидный способ справиться с головной болью

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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что справиться с головной болью помогает нанесение на кожу гвоздичного масла. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл неочевидный способ борьбы с недугом, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли гвоздика помогает от головной боли, предположила, что пряность обладает таким свойством.

Врач согласился с утверждением девушки.

«Это действительно так. Гвоздичное масло при нанесении на кожу действительно позволяет справиться с некоторыми видами головной боли», — заявил специалист.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал головную боль во время секса признаком аневризмы мозговой артерии. Специалист рекомендовал при появлении головной боли во время полового акта обязательно пройти обследования в больнице.

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Источник — lenta.ru
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