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В стране и мире

В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским солдатом

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Поступок бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), расправившихся с российским военным, является проявлением фашизма. Так на случившееся отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Видеоролик с расправой над российским военным был опубликован самими азовцами 15 июля. Он сопровождается подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты». На видео безоружному солдату несколько раз стреляют в лицо. При этом он не оказывает сопротивления.

По словам представителя Кремля, доказательная база о преступлениях азовцев на Украине уже собирается, а тех, кто совершает военные преступления подобные описанному, нужно уничтожать. «Фашисты есть фашисты (...) Их нужно уничтожать», — заявил Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отреагировал на видео с расправой и процитировал известное стихотворение Константина Симонова о немцах. Политик заявил, что у азовцев нет права на жизнь, они могут рассчитывать только на «тотальные казни».

«Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования», — написал в блоге Медведев.

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Источник — lenta.ru
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