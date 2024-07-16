Сетевое издание|18+|Вторник|16 июл 2024|11:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили об усложнении пополнения баланса мобильного

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Минцифры предлагает пополнять баланс мобильного только при предъявлении паспорта. Об усложении процесса пишут «Ведомости».

Кроме того, ведомство считает, что продавать сим-карты необходимо только после проверки паспортных данных по базе МВД.

При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии - до 4 августа.

Ранее в Госдуме сообщили, что серые сим-карты представляют опасность для россиян. По словам члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, злоумышленники, пользуясь анонимностью, могут готовиться к терактам или размещать в соцсетях и других площадках вредный и опасный контент.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте