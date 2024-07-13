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В стране и мире

В Госдуме разъяснили планы по блокировке WhatsApp

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Блокировка WhatsApp в России необязательна, власти будут стараться выдавить мессенджер, утверждает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с «Лентой.ру» он разъяснил планы по приостановке работы платформы в стране.

По мнению депутата, данные пользователей WhatsApp могут использоваться в разных целях. Он считает, что сейчас существует достаточно альтернатив этой платформе, поэтому пользователи из России смогут перейти в другие мессенджеры.

«Я думаю, его нужно не столько блокировать, сколько создавать ему проблемы, как-то замедлять, чтобы люди постепенно переходили на другие мессенджеры и в конечном итоге забыли его. (...) Постепенно их надо выдавливать, потому что мы не понимаем, что они делают с нашими данными, что они читают, как они это анализируют. Искусственному интеллекту это под силу, он может обрабатывать огромное количество данных, про каждого из нас составлять профайл, подбирать какие-то ключики к нам, потом какую-то информационную бомбу нам в мозг отправят. Зачем это нам нужно?» - сказал парламентарий.

Как заявил депутат Госдумы Антон Немкин, WhatsApp уже при необходимости замедляют в разных районах. По его словам, такие меры применяли в Дагестане - это было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств.

8 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что планов блокировать в России WhatsApp нет. Однако он предупредил, что это может произойти, если руководство мессенджера будет нарушать российские законы и откажется сотрудничать с властями.

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Источник — lenta.ru
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