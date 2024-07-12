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В стране и мире

Рост цен на автомобили в России обогнал инфляцию почти в два раза

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По итогам первого полугодия средняя стоимость новой легковой машины в России выросла на 14 процентов в годовом выражении, до 3,16 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитического агентства «Автостат» пишут «Ведомости».

Такой результат оказался почти в два раза выше официальной инфляции, которая, по данным Росстата, в годовом выражении составляла на тот же период 8,75 процента.

Если не учитывать занимаемые различными моделями доли рынка, то средняя цена новой легковушки в июне упала на семь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,68 миллиона рублей.

Директор НАПИ Татьяна Арабаджи предупреждает, что во втором полугодии средневзвешенная стоимость проданных автомобилей продолжит расти, но пока сложно сказать, до каких уровней. На ситуацию повлияет ужесточение требований по выдаче автокредитов, что ударит по продажам машин бюджетного сегмента. С другой стороны, дилеры будут вынуждены делать скидки, чтобы распродать остатки автомобилей, и какая тенденция окажется сильнее, неизвестно.

Между тем заместитель гендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев утверждает, что в январе-июне цены на новые автомобили в среднем выросли на три-пять процентов. Однако он предупредил, что летом состоится индексация.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский рассказал, что цены на автомобили Lada могут проиндексировать в августе или осенью, но рост цен не выйдет за пределы инфляции.

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Источник — lenta.ru
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