Ищущей мужа на СВО россиянке описали его словами «бойца с такой фамилией никогда не было»

09.07.2024 | 10:56

Жене участника специальной военной операции на Украине (СВО) сообщили после первой боевой задачи, что не знают такого бойца. Россиянка ищет мужа на фронте уже полтора месяца и не может добиться никакой информации о нем, пишет издание «Мой Красноярск».

Со слов россиянки, ее муж Артем в апреле 2024 года заключил контракт с Минобороны, после чего его отправили в воинскую часть в Юргу Кемеровской области, затем в Ростов и на новые территории.

В ночь на 21 мая военнослужащий позвонил ей и сказал, что отправляется на первое задание. С тех пор на связь он не выходил. В воинской части ее мужа описали словами «бойца с такой фамилией никогда не было».

«Я позвонила в Юргу. Нашла военную часть Юрги. Мне сказали, что его там нет. И не было такого. Мне сказали, что такой туда даже не приезжал», — рассказала изданию россиянка.

Жена пропавшего мужчины написала заявление в военную прокуратуру.

Ранее жительница Тюмени полгода искала в плену на СВО брата. Все это время в списках Минобороны он числился живым, спустя шесть месяцев стало понятно, что мужчина уже не вернется с фронта.