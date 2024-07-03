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В стране и мире

Россиянам придется работать круглосуточно ради покупки жилья

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Для выплаты ипотеки под 19 процентов россиянам придется работать круглосуточно. Такое мнение высказал экономист Николай Кульбака, слова которого приводит NEWS.ru.

Чтобы выплачивать ипотеку по новой ставке, заработок должен быть по-настоящему высоким, дал понять спикер. Эту возможность, по его словам, может обеспечить работа в очень крупных городах, либо в компаниях, которые могут позволить себе такие зарплаты. Как правило, речь идет о довольно сложной и многочасовой работе, предупредил Кульбака.

Также экономист заявил о том, что зарплата для выплаты ипотеки под 19 процентов должна быть не менее 200 тысяч рублей. Части населения будет выгоднее арендовать жилье, нежели вносить ежемесячные платежи за собственное, указал он.

Ранее стало известно, что россияне бросились оформлять ипотеку перед окончанием действия льготной программы. В июне 2024 года объемы ее выдачи выросли в 1,5 раза, подсчитали в ВТБ.

Программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых в России перестала действовать с 1 июля 2024 года. Программа «Семейная ипотека» сохранит актуальность до 2030 года, но условия ее предоставления могут быть изменены.

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Источник — lenta.ru
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