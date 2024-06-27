«Он оскорбил народ». Володин и другие депутаты Госдумы ответили на слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

27.06.2024 | 16:28

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) порассуждал на тему миграционной политики и назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой».

Депутаты возмутились его словами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что таким образом были оскорблены все россияне, поскольку именно они выбирают депутатов: «Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал Бастрыкина извиниться «за свои слова, недопустимые для человека, занимающего столь ответственный пост». Он заявил, что разделяет мнение Володина и также считает, что своим высказыванием глава СК оскорбил избирателей депутатов.

Депутат нижней палаты парламента Евгений Попов, в свою очередь, назвал хамством слова Бастрыкина о деятельности парламента. Он посоветовал главе СК самому прийти в Госдуму и высказать свои предложения относительно миграционного законодательства. «Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано», — добавил депутат.

Парламентарий Анатолий Вассерман отметил, что Бастрыкину следует быть осторожным с подобными оценками. «Это, конечно, не повод для того, чтобы в чем-то его ограничивать, но это, с другой стороны, повод напомнить ему, что он должен обращаться с другими так же, как хочет, чтобы другие обращались с ним», — указал он.

В Госдуме заявили о пользе мигрантов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков отметил, что от мигрантов больше пользы, чем вреда.

Он напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру, и готовы к тяжелым физическим нагрузкам:

«У меня рядом ведется ремонт дорог. Если посмотреть, нет ни одного русского. Причем там не низкая зарплата, а приличная. Это не престижная работа, тяжелая физически, карьеру не построишь. В этом вопросе нужна осмотрительность, осторожность. Я не за то, чтобы всех их гладить по головке, обнимать и всех в Россию переселять, но нужно учитывать наши экономические интересы».

Парламентарий также добавил, что, согласно статистике, процент преступлений коренных жителей России намного выше, чем среди мигрантов.

Бастрыкин отчитал депутатов из-за мигрантов

Глава СК считает, что России необходимо изменить миграционную политику. 27 июня во время выступления на сессии ПМЭФ он обратился к члену Госдумы, присутствующей на дискуссии, и поинтересовался у нее о порядке принятия законов по данной теме:

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? (...) Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».

Депутатом, с которым общался Бастрыкин, оказалась Сардана Авксентьева. Она ответила, что над данным вопросом ведется работа.

Бастрыкин также заявил, что при найме мигрантов на работу необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности.

Он отметил, что в настоящее время география миграционной преступности в России расширяется. По его словам, значительное число подобных преступлений зафиксировано, в частности, в Самарской, Челябинской, Тамбовской, Кемеровской и Пензенской областях, а также в Алтайском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.