Россиянка 25 лет проходила с осколком зеркала в носу

26.06.2024 | 17:38

У жительницы Тюменской области из носа достали осколок зеркала, с которым она проходила 25 лет. Россиянка оказалась жертвой домашнего насилия, пишет «Комсомольская правда».

Со слов пациентки, 25 лет назад пьяный муж ударил ее осколком зеркала, пока она спала. Она обратилась к медикам и хирурги удалили часть крупных осколков. После операции женщина испытывала заложенность носа, а симптомы списывала на хронический гайморит.

Спустя годы во время установки зубных протезов медики обнаружили инородное тело — осколок зеркала размером 2,5 на 1,5 сантиметров.

Хирурги провели очередную операцию и извлекли осколок из носа женщины. По словам медиков, после этого дыхание пациентки нормализовалось.

Ранее сообщалось о жительнице Балашихи, которая неделю ходила с пулей в спине и отказывалась идти к врачам. По ее словам, мужчина приревновал ее и стал избивать, а затем выстрелил из травматического пистолета.