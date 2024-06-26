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В стране и мире

Разработана снимающая сквозь одежду камера для телефона

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Исследователи из Техасского университета в Далласе разработали камеру для мобильных телефонов, которая позволяет снимать сквозь непрозрачные преграды, например, стены, одежду или бумагу. Об этом сообщает Livescience.

По словам создателей технологии, устройство использует тот же принцип, что и сканеры, используемые в аэропортах для досмотра багажа. Разница в том, что в нем используются не микроволны, а миллиметровые волны.

Работа над уменьшением камеры до величины, умещающейся в мобильном телефоне, заняла около 15 лет. При этом устройство по-прежнему нуждается в совершенствовании: сейчас оно способно снимать объекты на расстоянии не более 2,5 сантиметра. Следующая версия будет действовать на расстоянии до 12,7 сантиметра.

В качестве возможных сценариев использования разработчики упоминают поиски проводов, сломанных труб и крепежа внутри схем. Кроме того, устройство может иметь применения в медицине.

О разработке рассказывается в статье, опубликованной в научном журнале IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology.

Ранее сообщалось, что израильская компания Camero-Tech разработала портативный радар нового поколения Xaver 1000, который позволяет «видеть» объекты за стенами. Радар предназначен для разведывательных подразделений, спасателей и правоохранительных органов.

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Источник — lenta.ru
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