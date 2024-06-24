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В стране и мире

В Госдуме предложили наказывать россиян за неряшливость

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В Госдуме предложили наказывать россиян за неряшливость. С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, копия обращения которого на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева поступила в редакцию RT.

По словам Милонова, поездка в компании не соблюдающих правила личной гигиены россиян «превращается в настоящее испытание».

Парламентарий считает, что соседство таких граждан с детьми является источником опасности и стресса.

Депутат выразил сожаление в связи с тем, что действующее российское законодательство не регулирует этот вопрос. Он предложил признать «очевидное несоблюдение личной гигиены» правонарушением и приравнять его к мелкому хулиганству.

Ранее Милонов предложил сажать в тюрьму эскортниц, приехавших на Петербургский международный экономический форум.

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Источник — lenta.ru
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