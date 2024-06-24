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В стране и мире

Первый из отравившихся салатом россиян умер в больнице

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Заболевший ботулизмом житель Костромы скончался в больнице. Об этом со ссылкой администрацию Костромской области сообщает ТАСС.

Из публикации агентства следует, что приехавший в Нижний Новгород россиянин стал первым умершим из отравившихся салатом лобио. При этом почти половина пациентов с заболеванием — около 150 человек — были выписаны из больниц.

По сообщению чиновников, причиной тяжелого течения заболевания и смерти стал тот факт, что мужчина обратился за помощью слишком поздно.

24 июня стало известно о выявлении случаев ботулизма в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. До этого случаи были зафиксированы в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области.

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что первые признаки ботулизма могут проявиться через несколько дней после употребления зараженной пищи.

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Источник — lenta.ru
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