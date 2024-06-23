Террористы атаковали Махачкалу и Дербент: убиты силовики, погиб священник. В нападении участвовали сыновья главы района

23.06.2024 | 21:04

В Дербенте группа террористов напала на два православных храма и синагогу. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В результате атак, произошедших на территории Дагестана, есть пострадавшие.

По данным на 21:00 по московскому времени, в обоих городах продолжаются боестолкновения, слышна стрельба.

В Дербенте неизвестные перерезали горло священнику и вступили в перестрелку с полицейскими

Нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером в воскресенье, 23 июня. Внутри храма находилось около 40 прихожан; по последним данным, они заперты в здании и ждут помощи. Пять боевиков зашли внутрь, выстрелили в охранника, затем перерезали горло настоятелю — отцу Николаю.

Церковь и синагога уничтожены в результате поджога. При этом, на дверях синагоги обнаружили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предположительно, ее краской оставили напавшие.

Кроме того, около горящей синагоги обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в голову без признаков жизни. Еще один мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

Боевики с автоматами в Дербенте вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. На опубликованной в сети видеозаписи, несколько мужчин, одетых во все черное, расстреливают автомобили полиции. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Позднее двоих из нападавших ликвидировали.

В нападении в Махачкале участвовали сыновья главы района

Тем временем в Махачкале на улице Ермошкина неизвестные обстреляли пост ДПС. В результате произошедшего один сотрудник правоохранительных органов получил ранения, несовместимые с жизнью, еще шестеро пострадали. Также ранения получили гражданские, их число уточняется.

По данным председателя Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиля Хадулаева, они также застрелили охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». По состоянию на 20:15, в городе велись столкновения. На улице Орджоникидзе подожгли патрульный автомобиль ППС.

Минимум двух подозреваемых задержали на пляже в городе. По данным Baza, в нападении участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль.

Всего, по данным МВД Дагестана, в ходе вооруженного нападения группы неизвестных людей в Дербенте и Махачкале погибли шесть сотрудников полиции, еще минимум 12 человек получили ранения, передает РИА Новости.

СК возбудил уголовные дела о терроризме

По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых пострадали сотрудники полиции и гражданские лица, возбудили уголовные дела по статьям 205 УК РФ («Террористический акт»). На месте инцидентов работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что в связи с нападениями в Дагестане и Махачкале был создан оперативный штаб, а оперативные службы действуют в соответствии с инструкцией.

«Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции», — рассказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Он призвал жителей республики сохранять спокойствие и пообещал представить подробную информацию позже.

Источник видео - t.me/bazabazon.