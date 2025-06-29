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В стране и мире

Несколько человек пострадали от неизвестного газа в российском городе

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Во Владивостоке посетители торгового центра надышались неизвестным газом. Об этом сообщает издание Baza.

ЧП произошло в ТЦ «Реми Сити». Сотрудники и посетители начали жаловаться на ухудшение самочувствия, несколько людей потеряли сознание. После этого в здании объявили эвакуацию. В результате восемь человек попали в больницу.

Спасатели до сих пор не могут определить опасное вещество, эксперты исследуют ТЦ с помощью газоанализаторов. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое рабочих не выжили при попытке очистить переполненный коллектор свинокомплекса. В коллектор поочередно спустились начальник инженерно-технической службы участка водоснабжения и канализации, заместитель главного инженера и тракторист-машинист отдела навозоудаления.

Предположительно, они отравились газом и потеряли сознание. Для помощи коллегам спустился четвертый рабочий, которому также стало плохо, однако он сумел самостоятельно выбраться на свежий воздух.

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Источник — lenta.ru
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