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В стране и мире

Дачников предупредили об опасности полива в жару

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Полив растений в жару может быть опасным, если не знать в нем меру. Об этом предупредила российских дачников эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалистка пояснила, что в жаркую погоду растения испытывают трудности с усвоением питательных веществ, замедляют рост и сбрасывают завязи плодов. «Небольшой дождь лишь немного увлажняет почву. Поэтому даже после смены погоды не стоит откладывать полив», — добавила Мешалкина.

При этом чрезмерное увлажнение опасно — оно приводит к размыванию почвы, повышению ее кислотности и загниванию корней. Чтобы понять, что газон нуждается в поливе, нужно проверить влажность почвы. Для этого эксперт посоветовала опустить карандаш на глубину от 7 до 10 сантиметров.

«Если он входит в землю легко, то корням травы хватает влаги. Если карандаш входит в землю с трудом, следует провести полив. Также показателем нехватки влаги является смена цвета травы с насыщенного зелено-изумрудного на серо-зеленый», — пояснила Мешалкина.

Специалистка добавила, что в жару можно поливать растения как утром, так и днем. Риск ожогов травы от дневного полива — это заблуждение, подчеркнула она. «В этом случае вода помогает траве остыть. Важно помнить, что при поливе вода должна попадать на газон равномерно», — заключила эксперт.

Ранее россиянам назвали растения на даче, которые не требуют особого ухода. Среди таких оказались кабачки, морковь, ревень и крыжовник.

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Источник — lenta.ru
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