Жители российского города столкнулись с нашествием американских тараканов

21.06.2024 | 16:49

Жители Бийска столкнулись с нашествием американских тараканов. Насекомые плодятся с бешеной скоростью, пожаловались горожане в беседе с «Бийским рабочим».

Впервые больших экзотических тараканов местные жители обнаружили много лет назад, и с каждым годом насекомых становится все больше. Причем этот год для города стал особенно урожайным на вредителей. Тараканы облюбовали жилые и подвальные помещения: они буквально хрустят под ногами, проникают в квартиры, ползают у дверей подъездов, мусоропроводов и магазинов.

«Они невосприимчивы к радиации, химреактивам, при этом быстро адаптируются к любым ядам, которыми их травят. Каждое новое поколение, уже пережившее определенную обработку, получает иммунитет к этому препарату», — пояснила биолог Людмила Комарова. Эти насекомые выживают при любых условиях до тех пор, пока в их доступе остается вода. «Для них главное — это вода, и чтобы их истребить, везде должно быть сухо, только тогда есть хоть какой-то шанс избавиться от этих насекомых», — обращает внимание эксперт.

Второй способ избавиться от вредителей — борная кислота. Ее необходимо смешать с яичным желтком. Помимо этого, эффективно прогоняют тараканов их естественные охотники — пауки.

Ранее на нашествие американских слизней пожаловались жители одного из районов Москвы. По их словам, моллюски поглощают все на своем пути и плодятся. На их жизнь не покушаются ни птицы, ни животные, а химикаты бессильны.

Ранее сообщалось, что квартиры волгоградцев оккупировали американские банановые сверчки, а жители одного из домов в Барнауле страдают от засилья опарышей.