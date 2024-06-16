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В стране и мире

Трудоголиков предупредили о повышенных рисках деменции

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Трудоголики, и люди, которые много работают, рискуют столкнуться с деменцией, предупредил невролог сети пансионатов для пожилых «Теплые Беседы» Андрей Черемухин. Причины, по которым возникает повышенный риск развития старческого слабоумия, доктор объяснил «Ленте.ру».

По словам врача, около 70 процентов россиян пребывают в постоянном состоянии стресса. Из-за нервного напряжения часто болит голова, случаются панические приступы. В большинстве случаев такие стрессы вызывает переработка, и многие трудоголики сталкиваются с проблемами с памятью и концентрацией внимания. При этом переживания разрушают здоровые клетки мозга, делая его уязвимым, объяснил Черемухин.

Негативные последствия от постоянных переработок наступает не сразу, а через десятки лет, уточнил специалист. Помимо деменции, они также повышают риск развития инсульта, добавил невролог.

«Граница между работой и отдыхом должна строго соблюдаться. Норма рабочего дня - 35-40 часов в неделю, не более восьми часов в день. Не стоит пренебрегать ежегодным отпуском - отсутствие регулярного отдыха увеличивает вероятность сердечного приступа на 50 процентов у женщин и на 32 процента у мужчин», - заключил Черемухин.

Ранее был назван простой способ сохранить ясный ум до глубокой старости. Чтение художественной литературы помогает до глубокой старости сохранить ясный ум, заявил невролог Ричард Рестак.

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Источник — lenta.ru
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