Готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции

10.06.2024 | 12:52

В июле-августе 2024 года температура воздуха в Турции может подняться до 42-43 градусов Цельсия, что может стать рекордным показателем.

Об этом риске готовящихся к отпуску россиян в средиземноморской стране предупредил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что в июле 2023 года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой. Тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия, что стало рекордным показателем за последние 85 лет. Предыдущий максимум в 40,6 градуса был зафиксирован в 1938 году.

В этом году аномальная жара также может накрыть страну, добавил метеоролог. Этим летом, как уточнил Шен, Турция может столкнуться с частыми «волнами тепла». При таком сценарии характерно значительное превышение климатической нормы в течение нескольких дней. «Будьте готовы», - резюмировал Шен.

Ранее дерматолог Дарья Смирнова перечислила россиянам главные правила поведения летом в условиях жары. В частности, она напомнила, что темная одежда защищает от солнечных лучей лучше, чем светлая. Кроме того, при подобных погодных условиях необходимо наносить солнцезащитное средство на кожу за 20-30 минут до выхода на улицу и обновлять его каждые два часа.