Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 мая 2024|16:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Врач назвала правила безопасного начала купального сезона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Люди без закалки могут начинать купальный сезон в природных водоемах не раньше, чем когда температура воды поднимется выше плюс 18 градусов, а температура воздуха - выше плюс 22 градусов, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна. Правила безопасного открытия купального сезона она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, для купания нужно выбирать проверенные, специально отведенные для этого места. Однако даже при соблюдении этого условия в начале купального сезона взрослым не следует находиться в воде дольше 15 минут, а детям - дольше трех минут. «Купаться дольше обозначенного времени можно, если вода прогрелась до 24 градусов по Цельсию и выше. Но и в этом случае лучше не находиться в воде более 40 минут», - объяснила Куприна.

Она также призвала не нырять с разбега в холодную воду в начале сезона. Куприна объяснила, что при быстром погружении в холодную воду резко сужаются кровеносные сосуды, что увеличивает нагрузку на сердце. Если у человека есть проблемы с сердцем, это может закончиться гипертоническим кризом, нарушениями сердечного ритма, сердечным приступом, судорогами икроножных мышц, предупредила врач.

Кроме того, терапевт перечислила основные признаки переохлаждения, при которых нужно выйти из воды: это бледность кожи, синюшность губ, дрожь в теле, гусиная кожа, снижение двигательной активности, частые позывы к мочеиспусканию.

«Если заметили что-то подобное, сразу же выходите из воды и постарайтесь согреться. Разотрите тело полотенцем, переоденьтесь в сухую одежду, выпейте теплый напиток. Хорошо помогают также подвижные игры», - посоветовала Куприна.

Ранее сопредседатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, кандидат медицинских наук Андрей Модестов предупредил о последствиях купания в проруби. По словам специалиста, погружение в ледяную воду без специальной подготовки грозит как минимум простудой или обострением хронических заболеваний.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте