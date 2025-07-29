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Россиянам рассказали о возможности держать кур на даче

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Россияне имеют право завести кур и кроликов на даче, но только для личных нужд. О такой возможности рассказал владельцам садовых участков депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Главное, чтобы животные не становились объектов коммерческой деятельности, уточнил парламентарий. Количество особей при этом в законе не прописано, однако тут важно, чтобы участок не превращался в мини-ферму, подчеркнул Чаплин.

Депутат отметил, что владельцам кур и кроликов на даче нужно следить за соблюдением санитарных норм. Места содержания птиц и животных нужно располагать как минимум в четырех метрах от границы участка и как минимум в 12 метрах от дома соседей.

«При систематических нарушениях и жалобах соседей владельцу могут выписать штраф до одного процента кадастровой стоимости участка. В крайних случаях животных придется убрать с территории», — предупредил депутат.

Коров и свиней при этом завести на даче не получится — это запрещено законом.

Ранее Чаплин рассказал, что дачники могут собирать урожай соседей, если их деревья и кусты выходят за пределы участка.

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Источник — lenta.ru
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