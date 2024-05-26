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В стране и мире

Терапевт назвал неожиданный способ охладиться в жару

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Некоторые продукты могут помочь организму человека охладиться в жару, рассказал терапевт Тимур Асанов. Неожиданный способ перенести жаркую погоду он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Асанова, жару помогают переносить мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и даже перец чили.

«Хотя в период жары главное желание организма - охладиться, как ни странно, основным помощником ему в этом станет перец чили. Дело в том, что острый перец стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и вызывая потоотделение, что охлаждает тело», - объяснил он.

Медик уточнил, что острые блюда тайской и индийской кухни подходят для жары. При этом Асанов призвал соблюдать меру: не перегружать организм острой едой и воздержаться от подобных блюд при болезнях желудочно-кишечного тракта.

Ранее физиолог Александр Созыкин заявил, что главная причина появления отеков, особенно в жаркий сезон, - нарушение водно-солевого баланса. Нарушить этот баланс способно увлечение солеными продуктами, а также пищей с высоким содержанием консервантов и усилителей вкуса.

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Источник — lenta.ru
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